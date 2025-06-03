Скидки уберут, цены начнут расти: что будет с российским авторынком этим летом

Эксперт Агаджанов: Новые автомобили подорожают в июле на 10–15%

Новые машины начнут дорожать этим летом, так как дистрибьюторы уже начинают сокращать программы скидок, которые активно вводили весной, сообщил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его словам, летом продажи авто традиционно невысоки.

Иванов прогнозирует, что объем продаж будет на уровне 90–95 тыс. новых автомобилей в каждом из летних месяцев. Для сравнения, в 2024 году продажи были на уровне 140–150 тыс. машин ежемесячно. Нынешних запасов авто на складах хватит на 7 месяцев.

Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов считает, что запас машин 2023-2024 г. в. закончится уже к середине июля. Вместе с этим будут отменены скидки и акции на устаревшие модели. В июле ожидается рост цен на новые автомобили примерно на 10–15%, указал он. При этом вероятно, что покупка автомобилей станет дешевле, если ЦБ уменьшит ключевую ставку до 19%.

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Источник: «Российская газета»