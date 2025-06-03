#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Скидки уберут, цены начнут расти: что будет с российским авторынком этим летом

Эксперт Агаджанов: Новые автомобили подорожают в июле на 10–15%

Рекомендуем
Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

Новые машины начнут дорожать этим летом, так как дистрибьюторы уже начинают сокращать программы скидок, которые активно вводили весной, сообщил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его словам, летом продажи авто традиционно невысоки.

Иванов прогнозирует, что объем продаж будет на уровне 90–95 тыс. новых автомобилей в каждом из летних месяцев. Для сравнения, в 2024 году продажи были на уровне 140–150 тыс. машин ежемесячно. Нынешних запасов авто на складах хватит на 7 месяцев.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов считает, что запас машин 2023-2024 г. в. закончится уже к середине июля. Вместе с этим будут отменены скидки и акции на устаревшие модели. В июле ожидается рост цен на новые автомобили примерно на 10–15%, указал он. При этом вероятно, что покупка автомобилей станет дешевле, если ЦБ уменьшит ключевую ставку до 19%.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 208
03.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0