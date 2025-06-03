Дешевле 2 млн рублей: новый седан Volkswagen доступен в России

В России в продаже появились новые Volkswagen Lavida XR по цене от 1,7 млн рублей

Седан Volkswagen Lavida XR продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Его стоимость начинается сейчас от 1 677 267 рублей. За столько седан можно заказать в Новосибирске.

Комплектация автомобиля не уточняется, при этом известно, что цена включает все возможные документы и расходы, связанные с транспортировкой и растаможкой.

Volkswagen Lavida XR

Примерно за столько же автомобиль в базовой комплектации могут привезти под заказ в Иваново. У данного экземпляра тканевый салон, кондиционер, цифровая приборная панель, мультируль, медиасистема с большим дисплеем.

За 1 740 000 рублей аналогичный автомобиль предлагает привезти фирма из Владивостока, за 1 925 000 рублей седан доставит фирма из Москвы.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Из наличия новый Volkswagen Lavida XR продают в Стерлитамаке за 2 849 000 рублей.

Все эти седаны оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

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Источник: Автоновости дня