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В России сильно упали продажи машин

Минпромторг: продажи автомобилей в РФ в январе-мае снизились почти на 30%

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В России продажи новых машин за первые 5 месяцев текущего года упали относительно января-мая 2024 года почти на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Продажи новых машин (легковых и легких коммерческих, а также грузовиков и автобусов) уменьшились в РФ за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 28%, составив 506,5 тыс. единиц.

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Так, легковых машин за указанный период было продано 437,1 тыс. (-26%), LCV – 41,7 тыс. (-17%), грузовиков – 23,5 тыс. (-52%) и автобусов – 4,3 тыс. (-53%).

Также сообщается, что за указанный период на 10% просели продажи машин российского производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 521
03.06.2025 
Фото:Depositphotos
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