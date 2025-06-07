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Эксперт рассказал, как лучше сохранить зимние шины

Александр Тарасов: грамотное хранение шин позволяет продлить срок их службы

Летний сезон - повод задуматься о правильном хранении зимней резины. По словам Александра Тарасова, эксперта завода Ikon Tyres, грамотная подготовка шин к межсезонью позволяет продлить срок их службы и защитить от преждевременного износа. Перед отправкой на хранение покрышки нужно тщательно очистить от грязи и реагентов, используя только проверенную автохимию.

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Хранить шины следует в сухом, прохладном и затемненном помещении с хорошей вентиляцией. Гараж или кладовка подойдут гораздо лучше, чем балкон или влажный подвал. Нельзя размещать резину рядом с горючими и химически активными веществами – это может повредить резину.

Температура хранения должна находиться в пределах от +5 до +25 °C при умеренной влажности. Ультрафиолет и прямые солнечные лучи ускоряют старение резины, поэтому шины следует держать вдали от источников света. Для резины без дисков предпочтительно вертикальное размещение, колеса в сборе лучше класть горизонтально.

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Регулярный визуальный осмотр и проворачивание шин во время длительного хранения помогут избежать деформации и неравномерного давления. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит избежать лишних расходов и сохранить свойства шин до следующего сезона.

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Алексеева Елена
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 236
07.06.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
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