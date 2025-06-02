Вступил в силу запрет зимних шипованных шин

С 1 июня Госавтоинспекция может штрафовать за шины не по сезону

Зимние шипованные шины не могут применяться на автомобилях по всей территории России – сезонный запрет вступил в действие с 1 июня. Начиная с этой даты Госавтоинспекция может штрафовать водителей на «неправильных» колесах на 500 рублей – или же ограничиваться предупреждением. При этом зимние нешипованные шины под запрет не попадают – так называемой «липучкой» можно пользоваться и в летний сезон, то есть с 1 июня по 1 сентября.

Напомним, норма сезонности шин, то есть обязанность водителей использовать летом шины без шипов, а зимой – зимние (с шипами или без), ранее была прописана лишь в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но штрафов за нарушение этой нормы не было. А в 2023 году обязанность менять шины была введена поправками к постановлению правительства №1090. Представители ГИБДД отмечали, что на первых порах инспекторы будут ограничиваться предупреждениями.

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Источник: Коммерсант