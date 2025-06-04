Эти новые автомобили стали самыми популярными в РФ

Топ-10 самых популярных новых автомобилей в России в мае

В России Lada Granta по итогам мая текущего года стала самой продаваемой новой машиной. В общей сложности за последний месяц весны было продано 12 тыс. таких авто.

На второй строчке оказалась модель Lada Vesta с результатом 6,5 тыс. машин. На третьей позиции находится Haval Jolion с результатом 4,6 тыс. машин (-27,8%).

В топ-10 по продажам в мае текущего года вошли также Chery Tiggo 7 Pro Max (2,7 тыс. ед.), Lada Niva Legend (2,6 тыс. ед.), Changan Uni-S (2,5 тыс. ед.), Belgee X50 (2,4 тыс. ед.), Geely Monjaro (2,39 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 (2,33 тыс. ед.) и Lada Niva Travel (2,29 тыс. ед.).

Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Автостат»