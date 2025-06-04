#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Эти новые автомобили стали самыми популярными в РФ

Топ-10 самых популярных новых автомобилей в России в мае

Рекомендуем
Лучшие недорогие семейные авто на нашем рынке — выбор «За рулем»

В России Lada Granta по итогам мая текущего года стала самой продаваемой новой машиной. В общей сложности за последний месяц весны было продано 12 тыс. таких авто.

На второй строчке оказалась модель Lada Vesta с результатом 6,5 тыс. машин. На третьей позиции находится Haval Jolion с результатом 4,6 тыс. машин (-27,8%).

В топ-10 по продажам в мае текущего года вошли также Chery Tiggo 7 Pro Max (2,7 тыс. ед.), Lada Niva Legend (2,6 тыс. ед.), Changan Uni-S (2,5 тыс. ед.), Belgee X50 (2,4 тыс. ед.), Geely Monjaro (2,39 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 (2,33 тыс. ед.) и Lada Niva Travel (2,29 тыс. ед.).

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Lada Granta
Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Автоваз
Количество просмотров 581
04.06.2025 
Фото:Depositphotos | Автоваз
Поделиться:
Оцените материал:
0