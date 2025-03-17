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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

«Авито Авто»: средняя цена новой машины в РФ составила 2,98 млн рублей

В феврале текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей. За год интерес к новым машинам вырос на 24,7%, а их количество в продаже увеличилось на 45,5%, выяснили эксперты «Авито Авто», изучив интерес пользователей цифровой платформы и объем предложений.

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В феврале пользователи больше всего интересовались новыми машинами бренда Lada: ее доля составила 22,7%. Далее следуют Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan (4,8%).

Среди моделей наибольший интерес вызвали Lada Granta (8,3%), Lada Vesta (5,3%), Haval Jolion (3,5%), Москвич 3 (2,4%), Omoda C5 (2,3%).

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.03.2025 
Фото:Depositphotos
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