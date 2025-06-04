В России представили новый премиальный лифтбек: названы цены

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Марка Hongqi объявила цены нового лифтбека H6 для России

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Новый лифтбек Hongqi H6 появился в продаже в РФ 4 июня. Модель доступна в двух комплектациях стоимостью 3,89 млн и 4,09 млн рублей.

Hongqi H6 выходит на рынок с турбированным 2-литровым мотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКП, привод передний.

В модельном ряду Hongqi новинка находится между бизнес-седаном H5 и премиум-седаном H9. Ее длина составляет 4990 мм.

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Hongqi H6
Hongqi H6

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H6 получил полностью независимую подвеску: McPherson спереди и многорычажную сзади. В максимальной комплектации устанавливаются амортизаторы с «умным» регулированием демпфирования. Предусмотрено девять подушек безопасности.

Объем багажника составляет 500 л (1600 л со сложенным вторым рядом). В оснащение входит 12,6-дюймовый центральный экран и 12 динамиков аудиосистемы, а также сдвижной люк и комплекс систем безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6

Источник: Hongqi

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 565
04.06.2025 
Фото:Hongqi
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