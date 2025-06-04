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Россияне выбирают депозиты: эксперты о майском спаде продаж новых машин

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в РФ новых автомобилей

Минпромторг 3 июня сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в мае текущего года снизились в годовом выражении на 27,5%, до 98 348 штук, и были на 11,5% меньше апрельского показателя.

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За 5 месяцев 2025 года продажи авто упали на 25,3%, до 478 776 единиц.

Аналитики АЕБ отмечают, что помесячное снижение продаж автомобилей в мае на 11,5% можно отчасти объяснить длинными майскими выходными.

При этом на рынок продолжают давить и другие факторы. Глава Комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев отмечает, что «преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов».

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Граждане ожидают возвращения ушедших брендов, из-за этого потенциальный покупатель предпочитает положить сбережения на депозит.

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Надежда на скорое снижение ставки рефинансирования также играет сдерживающую роль, отмечает Калицев.

По его словам, отложенный спрос на фоне снижения рынка продолжает расти.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
04.06.2025 
Фото:Depositphotos
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