Россияне выбирают депозиты: эксперты о майском спаде продаж новых машин

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в РФ новых автомобилей

Минпромторг 3 июня сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в мае текущего года снизились в годовом выражении на 27,5%, до 98 348 штук, и были на 11,5% меньше апрельского показателя.

За 5 месяцев 2025 года продажи авто упали на 25,3%, до 478 776 единиц.

Аналитики АЕБ отмечают, что помесячное снижение продаж автомобилей в мае на 11,5% можно отчасти объяснить длинными майскими выходными.

При этом на рынок продолжают давить и другие факторы. Глава Комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев отмечает, что «преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов».

Граждане ожидают возвращения ушедших брендов, из-за этого потенциальный покупатель предпочитает положить сбережения на депозит.

Надежда на скорое снижение ставки рефинансирования также играет сдерживающую роль, отмечает Калицев.

По его словам, отложенный спрос на фоне снижения рынка продолжает расти.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Интерфакс»