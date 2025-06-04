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Обошла «китайцев»: в России взлетели продажи Нивы

«Автостат»: Lada Niva Legend вошла в топ-3 самых популярных SUV

В мае текущего года Lada Niva Legend вошла в топ-3 самых продаваемых в РФ авто сегмента SUV впервые за 13 месяцев. За месяц было продано 2,6 тыс. таких автомобилей.

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Первое место занял Haval Jolion, который является самой продаваемой в стране иномаркой (4586 экземпляров продано в мае). На второй позиции находится Chery Tiggo 7 Pro Max (2757 штук).

Четвертую и пятую строчки впервые по итогам месяца заняли Changan Uni-S/CS55 Plus и Belgee X50 (2542 и 2404 ед. соответственно).

В топ-10 самых популярных моделей SUV в России также вошли Geely Monjaro (2390 ед.), Chery Tiggo 4 (2331 ед.), Lada Niva Travel (2288 ед.), Haval F7 (1820 ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (1786 ед.).

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Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 477
04.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+77