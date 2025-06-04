Обошла «китайцев»: в России взлетели продажи Нивы

«Автостат»: Lada Niva Legend вошла в топ-3 самых популярных SUV

В мае текущего года Lada Niva Legend вошла в топ-3 самых продаваемых в РФ авто сегмента SUV впервые за 13 месяцев. За месяц было продано 2,6 тыс. таких автомобилей.

Первое место занял Haval Jolion, который является самой продаваемой в стране иномаркой (4586 экземпляров продано в мае). На второй позиции находится Chery Tiggo 7 Pro Max (2757 штук).

Четвертую и пятую строчки впервые по итогам месяца заняли Changan Uni-S/CS55 Plus и Belgee X50 (2542 и 2404 ед. соответственно).

В топ-10 самых популярных моделей SUV в России также вошли Geely Monjaro (2390 ед.), Chery Tiggo 4 (2331 ед.), Lada Niva Travel (2288 ед.), Haval F7 (1820 ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (1786 ед.).

Lada Niva Legend

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Источник: «Автостат»