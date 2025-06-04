На эти компании приходится большая часть авторынка России

«Автостат»: более 80% автомобильного рынка РФ приходится на пять компаний

Более 80% авторынка России приходится лишь на пять компаний, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, 28,5% рынка заняты АВТОВАЗом.

Далее следует концерн Chery Automobile (20,6%), тройку лидеров замыкает GWM Company (13,7%). На четвертой строчке находится Geely Holding (12%), на пятой – Changan Automobile (6,3%). Эти пять групп компаний занимают 81,1% рынка новых легковых машин в РФ.

Целиков заметил, что в мае продажи у первой пятерки упали заметно выше рынка (-32,3%), а в целом по рынку продажи снизились на 28,3%. У остальных участников рынка (их около сотни) продажи в конце весны снизились, в среднем, только на 3,2%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова