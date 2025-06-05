113 л.с., автомат: этот новый немецкий кроссовер сейчас дешевле Лады

В РФ в продаже появились кроссоверы Volkswagen Tacqua по цене от 1,9 млн рублей

Кроссоверы Volkswagen Tacqua из Китая по-прежнему доступны в России, цены начинаются от 1,9 млн рублей. За столько новый автомобиль в комплектации Yuezhilian готова привезти под заказ фирма из Владивостока. У кроссовера тканевый салон, «полный пакет безопасности и систем стабилизации», круиз-контроль, мультируль, цифровая приборная панель, и другие опции.

В Новосибирске кроссовер в комплектации R-Line Smart фирма привезет за 2 274 878 рублей. Из наличия Volkswagen Tacqua за 2 150 000 рублей продают в Челябинске, 2 200 000 рублей аналогичный экземпляр стоит в Ростове-на-Дону, 2 210 000 рублей – в Краснодаре.

Новый Volkswagen Tacqua из наличия доступен в ряде российских городов.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Volkswagen Tacqua

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Источник: «Автоновости дня»