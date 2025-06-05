#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

4,4 л, 635 л.с., 4 секунды до «сотни»: в РФ доступен новый мощный внедорожник

В Россию привезли новый Land Rover Defender Octa стоимостью 33,5 млн руб.

В России в продаже появился новый внедорожник Land Rover Defender в заряженной версии Octa в комплектации Edition One стоимостью 33 490 000 руб. Автомобиль привезли в РФ по параллельному импорту.

Рекомендуем
Что изменилось для водителей с июня: неприятные нововведения

У внедорожника многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, пневмоподвеска и множество других опций.

Под капотом двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 635 л.с., АКП.

Defender Octa впервые дебютировал летом 2024 года. В отличие от обычного Дефендера у Octa мощный мотор, бампер с буксировочными проушинами, иной решеткой радиатора и расширенными колесными арками.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Данная модификация на 28 мм выше и имеет увеличенную на 68 мм колею. В ходовой части авто применены усиленные рычаги, активные амортизаторы и гидросистема 6D Dynamics.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Land Rover
Количество просмотров 6972
05.06.2025 
Фото:Land Rover
Поделиться:
Оцените материал:
0