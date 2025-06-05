4,4 л, 635 л.с., 4 секунды до «сотни»: в РФ доступен новый мощный внедорожник

В Россию привезли новый Land Rover Defender Octa стоимостью 33,5 млн руб.

В России в продаже появился новый внедорожник Land Rover Defender в заряженной версии Octa в комплектации Edition One стоимостью 33 490 000 руб. Автомобиль привезли в РФ по параллельному импорту.

У внедорожника многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, пневмоподвеска и множество других опций.

Под капотом двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 635 л.с., АКП.

Defender Octa впервые дебютировал летом 2024 года. В отличие от обычного Дефендера у Octa мощный мотор, бампер с буксировочными проушинами, иной решеткой радиатора и расширенными колесными арками.

Данная модификация на 28 мм выше и имеет увеличенную на 68 мм колею. В ходовой части авто применены усиленные рычаги, активные амортизаторы и гидросистема 6D Dynamics.

Land Rover Defender Octa

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: Autonews.ru