4,4 л, 635 л.с., 4 секунды до «сотни»: в РФ доступен новый мощный внедорожник
В России в продаже появился новый внедорожник Land Rover Defender в заряженной версии Octa в комплектации Edition One стоимостью 33 490 000 руб. Автомобиль привезли в РФ по параллельному импорту.
У внедорожника многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, пневмоподвеска и множество других опций.
Под капотом двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 635 л.с., АКП.
Defender Octa впервые дебютировал летом 2024 года. В отличие от обычного Дефендера у Octa мощный мотор, бампер с буксировочными проушинами, иной решеткой радиатора и расширенными колесными арками.
Данная модификация на 28 мм выше и имеет увеличенную на 68 мм колею. В ходовой части авто применены усиленные рычаги, активные амортизаторы и гидросистема 6D Dynamics.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.
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Источник: Autonews.ru