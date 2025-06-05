Какие автомобили на вторичном рынке РФ моложе – исследование

«Автостат»: средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет

Растущие цены на новые автомобили и уход привычных брендов негативно сказались на состоянии автопарка: средний возраст легковых машин в России теперь составляет 15,2 года.

Самыми старыми остаются автомобили отечественного производства – их средний возраст достигает 18,5 лет. За ними следуют японские марки с показателем 16,4 года.

В то же время статистика показывает, что автомобили из других стран имеют меньший средний возраст. У американских машин средний возраст 14,6 года, европейских – 13 лет, корейских – 10,7 года. Самые молодые среди легковых машин китайские бренды: их средний возраст всего 6,1 года, сообщает агентство «Автостат».

Что касается возраста покупки, наибольшую популярность у россиян на вторичном рынке получили автомобили от 10 до 15 лет – они составили 34% всех продаж. Модели возрастом от 5 до 10 лет составили 29%. Автомобили младше 5 лет и старше 15 лет пользовались одинаковым спросом – по 16%. Самыми редкими оказались машины старше 20 лет, их доля составила всего 4% от всех сделок.

Автомобили с пробегом традиционно более доступны по цене, что увеличивает к ним интерес. Однако рост интереса ко вторичному рынку сам по себе не омолаживает автопарк, так как он в основном ориентирован на внутренние ресурсы, а ввоз свежих автомобилей из-за границы становится экономически нецелесообразным.

Покупатели при выборе автомобилей на вторичном рынке акцентируют внимание не на цвете или дизайне, а на таких практических качествах, как надежность, ремонтопригодность и стоимость запчастей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»