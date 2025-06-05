BMW с дефектами попали в Россию: сколько стоит ремонт

У ввезенных из Китая в Россию BMW X1 начались проблемы с тормозами

Уже несколько лет новые BMW в Россию завозят лишь по параллельному импорту. Это может стать проблемой для купивших машину без гарантии со стороны продавца. Дилеры сообщили, что в сервисных зонах уже начали сталкиваться с китайскими BMW X1 L с проблемами по части тормозов.

В РФ они попали по параллельному импорту, в Китае их ремонтируют в рамках отзывной кампании.

Автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов рассказал, что у автомомбиля блок DSCi производства Continental бракованный. Из-за этого дефекта водитель может лишиться ABS, системы стабилизации и различных помощников. Россиянам, купившим параллельную BMW без гарантии, придется ремонтировать ее за свой счет.

При этом есть два варианта: обновить ПО (дешево) или заменить блок (он стоит от 500 тыс. рублей).

BMW X1

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: Autonews.ru