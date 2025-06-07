Самые прочные и доступные машины для бездорожья: лучшие модели
Эксперты HotCars назвали 10 лучших автомобилей для бездорожья. Лидером был признан пикап Ford F-250 1992-1997 г. в. со средней ценой 22 382 доллара (около 1,8 млн рублей по текущему курсу) на вторичке.
Второе место занял выпускаемый с 2005 по 2015 год Nissan Xterra, построенный на надежной платформе F-Alpha. Средняя цена этого подержанного внедорожника с 4,0-литровым мотором V6 мощностью 261 л. с. составляет 12 923 доллара (около 1 млн рублей).
Далее в списке следует Jeep Cherokee XJ 1984-2001 годов выпуска. Сейчас этот автомобиль стоит на вторичке около 13 281 доллара (1,1 млн рублей). Его выделяют прочные кузов и подвеска, легендарный 4,0-литровый рядный двигатель.
Лучшие недорогие автомобили с полным приводом
- Ford F-250 1992-1997 гг.;
- Nissan Xterra 2005-2015 гг.;
- Jeep Cherokee XJ 1984-2001 гг.;
- Lexus LX 1998-2007 гг.;
- Lexus GX 2003-2009 гг.;
- Toyota Land Cruiser 1998-2007 гг.;
- Toyota Tundra 2000-2006 гг.;
- Toyota Tacoma 2005-2015 гг.;
- Toyota FJ Cruiser 2007-2014 гг.;
- Toyota 4Runner 1996-2002 гг.
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Источник: HotCars