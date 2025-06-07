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Как снизить расход топлива летом: простые правила

Эксперт Субботин назвал пять способов снизить расход бензина автомобиля

Чтобы избежать лишнего расхода бензина, водителям нужно придерживаться допустимого скоростного режима в городе и за городом, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.

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Помимо агрессивной езды к повышенному расходу горючего могут привести грязные форсунки и загрязненное моторное масло.

Специалист отметил, что чем больше отложений в масле, тем выше расход топлива. Каждые 7000 км пробега рекомендуется менять масло.

Эксперт прибавил, что для нормального расхода топлива также следует регулярно менять воздушный и топливный фильтры.

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Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 608
07.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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