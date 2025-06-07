Как снизить расход топлива летом: простые правила
Эксперт Субботин назвал пять способов снизить расход бензина автомобиля
Чтобы избежать лишнего расхода бензина, водителям нужно придерживаться допустимого скоростного режима в городе и за городом, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.
Помимо агрессивной езды к повышенному расходу горючего могут привести грязные форсунки и загрязненное моторное масло.
Специалист отметил, что чем больше отложений в масле, тем выше расход топлива. Каждые 7000 км пробега рекомендуется менять масло.
Эксперт прибавил, что для нормального расхода топлива также следует регулярно менять воздушный и топливный фильтры.
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Источник: Газета.Ru
Фото:freepik / freepik
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07.06.2025
Фото:freepik / freepik
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