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Этим знакомым иномаркам будет сложнее всего вернуться в Россию

Эксперт Иванов: Volkswagen и Skoda будет очень тяжело вернуться в Россию

Среди ушедших из РФ западных автобрендов очень трудно будет вернуться маркам Volkswagen и Skoda, считает директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. Основной преградой станет конкуренция со стороны китайцев.

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В последнее время китайские автопроизводители заметно повысили качество своей продукции, и их цены вполне приемлемы. По словам Иванова, российские потребители уже готовы к альтернативе в виде китайских брендов. Самым ярким индикатором такого разворота является статистика продаж в сегменте параллельного импорта. Объемы продаж Skoda и Volkswagen там заметно упали, пояснил эксперт.

Он отметил, что популярные ранее Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq начали активно выбрасывать с российского рынка такие китайские модели, как Haval H7, Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 9, Exeed RX.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1124
06.06.2025 
Фото:Depositphotos
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