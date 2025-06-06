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«Китайцы» заметно подешевели: сколько сейчас стоит новый автомобиль в РФ

«Авито Авто»: средняя цена нового авто в России составила 2,95 млн рублей

Средняя цена нового авто по данным «Авито Авто» в апреле составила 2,95 млн рублей. Повышение интереса к новым легковушкам со стороны пользователей «Авито Авто» составило 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Чаще всего юзеры интересовались автомобилями Lada Granta (средняя цена 1,1 млн рублей), Haval Jolion (2,58 млн руб.), Lada Vesta (1,77 млн рублей) и двумя моделями Chery: Tiggo 7 Pro Max (2,86 млн рублей) и Tiggo 4 Pro (2,1 млн рублей). Также россияне часто интересовались такими моделями, как Jetour Dashing, Москвич 3, Chery Tiggo 4, Omoda C5 и Lada Vesta Cross.

В список самых популярных брендов в апреле вошли Lada (21,3% от интереса к новым авто), Chery (10,1%), Haval (9,8%), Geely (5,2%) и Changan (4,6%). Стоит отметить, что интерес к маркам Chery и Haval относительно апреля 2024 года вырос сразу на 79,8% и на 72,9% соответственно.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 329
06.06.2025 
Фото:Depositphotos
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