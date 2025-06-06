Новые машины легендарного японского бренда снова доступны в России с гарантией

В России дилеры получили партию автомобилей Toyota японской сборки с гарантией

Российские дилеры продолжают находить способы приобретения новых автомобилей Toyota после ухода этого бренда из РФ. Журналисты Autonews.ru, представившись клиентами, посетив автосалон, являющийся филиалом Toyota в России, узнали, что все машины поступают по параллельным каналам.

Машины везут из Японии, КНР и стран СНГ, в том числе Казахстана и Армении. Уточняется, что Land Cruiser 300 привозят исключительно из Японии, а Camry поставляют из КНР или США.

В салоне сообщили, что теперь дилер обеспечивает гарантийное обслуживание машин самостоятельно на срок 2 года или 60 000 км пробега. При этом покупателей могут ожидать такие неприятности, как отсутствие русскоязычного интерфейса мультимедиа, зимнего пакета опций и даже технические различия в авто, предназначенных для рынков ОАЭ и Канады. У этих машин может отсутствовать антикор и генераторы, адаптированные для российского климата.

Toyota Land Cruiser 300

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru