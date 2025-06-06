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Новые машины легендарного японского бренда снова доступны в России с гарантией

В России дилеры получили партию автомобилей Toyota японской сборки с гарантией

Российские дилеры продолжают находить способы приобретения новых автомобилей Toyota после ухода этого бренда из РФ. Журналисты Autonews.ru, представившись клиентами, посетив автосалон, являющийся филиалом Toyota в России, узнали, что все машины поступают по параллельным каналам.

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Машины везут из Японии, КНР и стран СНГ, в том числе Казахстана и Армении. Уточняется, что Land Cruiser 300 привозят исключительно из Японии, а Camry поставляют из КНР или США.

В салоне сообщили, что теперь дилер обеспечивает гарантийное обслуживание машин самостоятельно на срок 2 года или 60 000 км пробега. При этом покупателей могут ожидать такие неприятности, как отсутствие русскоязычного интерфейса мультимедиа, зимнего пакета опций и даже технические различия в авто, предназначенных для рынков ОАЭ и Канады. У этих машин может отсутствовать антикор и генераторы, адаптированные для российского климата.

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Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 5694
06.06.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-36