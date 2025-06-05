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Названы самые популярные подержанные машины стоимостью 3-5 млн рублей

«Авито Авто»: Toyota Camry стала самой востребованной моделью за 3-5 млн рублей

В 2025 году около половины от интереса россиян на вторичке в сегменте 3–5 млн рублей приходится на японские и немецкие авто (Toyota, Mercedes-Benz и BMW). По данным аналитиков «Авито Авто», самой популярной моделью оказалась Toyota Camry.

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С января по май больше всего покупатели интересовались машинами марки Toyota (20,7% от интереса). В топ-5 лидеров также попали Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Hyundai.

Самой востребованной моделью стала Toyota Camry (7,5% от интереса). В топ-5 также вошли Toyota Land Cruiser, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класс и Toyota Land Cruiser Prado. Шестую строчку занял Geely Monjaro.

По количеству объявлений первые пять мест заняли такие бренды, как Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Kia и Hyundai. Чаще всего встречались объявления о продаже Toyota Camry (5,6% от всех объявлений), BMW 5-й серии и трех моделей Toyota (Land Cruiser, Land Cruiser Prado и RAV4).

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Toyota
Количество просмотров 217
05.06.2025 
Фото:Depositphotos | Toyota
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