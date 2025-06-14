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Шанхайский автосалон 2025 стал не просто выставкой машин, но угрозой Западу

Wired: на недавнем автосалоне Auto Shanghai Китай сильно напугал Европу и США

Американский журнал Wired Magazine проанализировал Шанхайский автосалон 2025, который стал сигналом о доминировании Китая в автопроме. На этом мероприятии, собравшем более 1400 автомобилей, Китай показал значительный прогресс, став конкурентом для Европы и США. Около 93 новинок дебютировало на выставке, тогда как на Женевском автосалоне в 2024 году было лишь 12 премьер, а в 2025 его и вовсе отменили.

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Мы видим, как новые китайские бренды, такие как Jetour, Denza и Changan, выходят на передний план, вытесняя известные западные марки. Китайские автопроизводители предлагают не только роскошные автомобили, но и недорогие электромобили, которые могут заинтересовать потребителей в Европе и развивающихся странах. Ожидается, что такие модели скоро будут стоить менее 20 тысяч евро.

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Китайский автопром значительно изменился за последние годы. Ранее он был известен своими подделками западных автомобилей, но на Шанхайском автосалоне 2025 уже не было необходимости в копировании. Теперь США и Европа вынуждены следить за тем, как Китай набирает популярность, да и за новыми тенденциями в автопроме.

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Одна из причин успеха китайских производителей - это привлечение высококлассных специалистов из известных компаний. Например, экс-дизайнеры Rolls-Royce и Bentley нашли приложение в китайских компаниях, что привнесло свежие идеи и технологии. Это напоминает японские и корейские бренды, которые также в свое время использовали стратегию найма западных специалистов. Ну и конечно, важную роль сыграло госфинансирование отрасли.

Необходимо помнить, предостерегает издание, что перед нами автопром, который процветает как никакой другой, причем он больше не довольствуется обслуживанием собственного огромного рынка.

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Источник: ИноСМИ

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 227
14.06.2025 
Фото:Wikimedia
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