Шанхайский автосалон 2025 стал не просто выставкой машин, но угрозой Западу

Wired: на недавнем автосалоне Auto Shanghai Китай сильно напугал Европу и США

Американский журнал Wired Magazine проанализировал Шанхайский автосалон 2025, который стал сигналом о доминировании Китая в автопроме. На этом мероприятии, собравшем более 1400 автомобилей, Китай показал значительный прогресс, став конкурентом для Европы и США. Около 93 новинок дебютировало на выставке, тогда как на Женевском автосалоне в 2024 году было лишь 12 премьер, а в 2025 его и вовсе отменили.

Мы видим, как новые китайские бренды, такие как Jetour, Denza и Changan, выходят на передний план, вытесняя известные западные марки. Китайские автопроизводители предлагают не только роскошные автомобили, но и недорогие электромобили, которые могут заинтересовать потребителей в Европе и развивающихся странах. Ожидается, что такие модели скоро будут стоить менее 20 тысяч евро.

Китайский автопром значительно изменился за последние годы. Ранее он был известен своими подделками западных автомобилей, но на Шанхайском автосалоне 2025 уже не было необходимости в копировании. Теперь США и Европа вынуждены следить за тем, как Китай набирает популярность, да и за новыми тенденциями в автопроме.

Одна из причин успеха китайских производителей - это привлечение высококлассных специалистов из известных компаний. Например, экс-дизайнеры Rolls-Royce и Bentley нашли приложение в китайских компаниях, что привнесло свежие идеи и технологии. Это напоминает японские и корейские бренды, которые также в свое время использовали стратегию найма западных специалистов. Ну и конечно, важную роль сыграло госфинансирование отрасли.

Необходимо помнить, предостерегает издание, что перед нами автопром, который процветает как никакой другой, причем он больше не довольствуется обслуживанием собственного огромного рынка.

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Источник: ИноСМИ