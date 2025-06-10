Дилеры просят включить их в онлайн-продажи машин

РОАД призвала развивать онлайн-продажи с помощью российских дилеров

Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры), которая ранее предложила запретить производителям и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи автомобилей, высказалась за вовлечение официальных дилеров в дистанционные продажи машин.

В организации отметили, что дилеры выступают не за запрет онлайн-каналов, а за их цивилизованное развитие с учетом интересов всех участников рынка. В РОАД считают, что введение искусственных нормативов, таких как ограничение доли онлайн-продаж, нецелесообразно.

По информации РОАД, в начальном варианте проекта «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026-2030 годы» предлагалось установить обязательный норматив продажи автомобилей через маркетплейсы в объеме не менее 5% от общего объема продаж.

В организации считают, что введение норматива продаж может иметь обратный эффект: для соблюдения формальностей участники рынка будут прибегать к декларативным схемам, при которых продажа оформляется как онлайн, но фактически таковой не является. Это исказит статистику и затормозит развитие полноценного цифрового канала.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

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Источник: «Газета.Ru»