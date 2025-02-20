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Назван главный плюс покупки машины на маркетплейсе
Эксперт Осецкий: Выбирать авто на маркетплейсах...

Назван главный плюс покупки машины на маркетплейсе

Эксперт Осецкий: Выбирать авто на маркетплейсах нужно так, как покупают гаджеты

У россиян относительно недавно появилась возможность купить машину через маркетплейс. На основных онлайн-площадках автомобили начали появляться лишь 1,5-2 года назад.

Конечно, покупка машины таким способом пока вызывает опасения, многие видят в ней много минусов. Однако есть и свои большие плюсы, отмечает эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий.

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Недостатки покупки машины на маркетплейсе

Существенный минус заключается в оплате. Пока автомобили на маркетплейсах можно приобрести только по предоплате либо после получения потребительского кредита.

Мнение эксперта

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli:

– Большой недостаток и в том, что нет возможности перед покупкой увидеть автомобиль, пощупать его, примерить на себя, устроить тест-драйв, получить полную консультацию менеджера. Это серьезная дорогостоящая покупка, в качестве которой хорошо бы удостовериться.

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Также специалист отмечает, что не во всех регионах есть доставка с маркетплейсов. Если место проживания не входит в зону покрытия доставки данной площадки, то придется ехать в другой регион, чтобы забрать автомобиль. Тогда вся система удаленной покупки и доставки на дом теряет смысл, полагает Осецкий.

Плюсы покупки авто на маркетплейсе

Основное преимущество такой покупки состоит в том, что купить автомобиль можно не вставая с дивана. Его доставят прямо к дому, и это очень удобно.

Также важно, что можно купить машину именно в той комплектации, которая представлена на фото. Здесь нет навязывания дополнительных опций, страховок или специальных условий, как это часто бывает в традиционных салонах.

Также на маркетплейсах стоимость автомобиля несколько ниже, чем в автосалонах, потому что и затрат у продавцов меньше. К тому же дилеры заинтересованы развивать этот канал продаж, чтобы в будущем оградить себя от лишних трат, поэтому покупателям маркетплейсов могут предлагать дополнительные бонусы, скидки.

Рекомендации и нюансы

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Осецкий рекомендует выбирать автомобиль на маркетплейсах так же, как многие покупают гаджеты: сначала идут в реальный магазин, консультируются с продавцами, выбирают телефон, примеряют под себя, а затем ищут его на маркетплейсах. Покупателю автомобиля тоже прежде стоит сходить в салон, определиться с маркой, посидеть в машине, проехаться, а потом мониторить предложения на онлайн-площадках. Такой подход минимизирует риски получить не совсем то, что ожидал, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.02.2025 
Фото:Unsplash
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