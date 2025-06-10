Эксперт Петров: многие китайские суббренды создавались только для быстрой экспансии

Дилеры рассказали, почему в России так много китайских суббрендов.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что такая стратегия обусловлена успехом суббрендов в самом Китае. Но в России этот подход пока вызывает сомнения, заявил Иванов.

Второй причиной масштабного вывода суббрендов в Россию стала попытка китайских автопроизводителей диверсифицировать риски в условиях санкций, рассказал эксперт.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что многие китайские суббренды создавались исключительно для быстрой экспансии и открытия дилерских центров, а не для создания долгосрочной репутации.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина пояснила, что чрезмерное количество суббрендов насыщает рынок и снижает его прозрачность. При этом наблюдаются отсутствие полноценной сервисной инфраструктуры и низкая узнаваемость марок, поэтому некоторые из них могут уйти с рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: Автостат