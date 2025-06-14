Автоэксперт оценил идею езды мотоциклистов по выделенным полосам

Эксперт Осипов заявил об опасности езды мотоциклистов по выделенкам

Автоэксперт Андрей Осипов оценил предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

Он считает, что объединение на одной полосе самых маленьких и самых больших транспортных средств небезопасно для байкеров.

Водителей такси автоэксперт назвал непредсказуемыми, поэтому такое соседство на выделенках представляется опасным.

Осипов заметил, что мотоциклисты и так неплохо справляются с движением в двух рядах и места им хватает. При этом сами они стараются не ездить между рядами, двигаясь в общих рядах с автомобилями, рассказал эксперт.

По белой разметке мотоциклисты не ездят, поскольку им известно, что она скользкая, особенно в дождливую погоду.

Если мотоциклистам разрешат ездить по выделенным полосам, то получится, что в одном ряду окажутся «самые маленькие» и «самые большие» участники дорожного движения. По мнению Осипова, это создаст непредсказуемые ситуации, поскольку одновременно рядом будут ехать такси, мотоциклы, автобусы и троллейбусы.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: 360.ru