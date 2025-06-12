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2 л, 190 л. с., полный привод: популярный европейский кроссовер привезли в РФ

В РФ в продаже появился Skoda Kodiaq второго поколения по цене от 4 млн рублей

В РФ в продаже появились кроссоверы Skoda Kodiaq второго поколения 2025 года выпуска. Самый дешевый экземпляр предлагают в Новосибирске за 3 999 999 рублей.

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4 790 000 рублей кроссовер стоит в Омске, за 4 900 000 рублей его продают в Екатеринбурге, за 5 200 000 рублей автомобиль можно купить в Томске, за 5 300 000 рублей – в Тюмени.

Skoda Kodiaq второго поколения дебютировал в 2023 году. У кроссовера полностью новый кузов. В задней части новые U-образные фонари с пунктирным рисунком теперь соединены между собой.

Под капотом у всех предлагаемых Skoda Kodiaq 2-литровый бензиновый мотор мощностью 190 л.с., 7-ступенчатый робот, привод полный.

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Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 48558
12.06.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8