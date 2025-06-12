Копия знакомого кроссовера Geely приятно подешевела: называем цены

Кроссовер Knewstar 001 стал доступнее в РФ на 210 тыс. рублей

В России стал доступнее купеобразный кроссовер Knewstar 001, являющийся копией автомобиля Geely Tugella. Цены на него остались прежними, но «специальная выгода» выросла на 210 тыс. рублей.

«Специальная выгода» это скидка, которую дилеры дают от розничной цены автомобиля. На кросс-купе 001 ее размер во всех комплектациях увеличился с 290 тыс. до 500 тыс. рублей. Теперь кроссовер в комплектации Luxury с учетом этой скидки стоит 3 662 990 рублей. Автомобиль в версии Flagship доступен за 3 893 190 рублей, а в комплектации Flagship Sport – за 3 993 190 рублей.

Купеобразный кроссовер Knewstar 001 вышел на рынок РФ в сентябре 2024 года, заменив собой Geely Tugella, которая не отличается от него ничем, кроме логотипов и шильдиков.

Knewstar 001

Под капотом кроссовера 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 или 238 л.с., 8-ступенчатая АКП, привод полный. Уже в начальной комплектации у автомобиля есть 19-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаный салон, пакет теплых опций.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: «Автоновости дня»