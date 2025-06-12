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Копия знакомого кроссовера Geely приятно подешевела: называем цены

Кроссовер Knewstar 001 стал доступнее в РФ на 210 тыс. рублей

В России стал доступнее купеобразный кроссовер Knewstar 001, являющийся копией автомобиля Geely Tugella. Цены на него остались прежними, но «специальная выгода» выросла на 210 тыс. рублей.

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«Специальная выгода» это скидка, которую дилеры дают от розничной цены автомобиля. На кросс-купе 001 ее размер во всех комплектациях увеличился с 290 тыс. до 500 тыс. рублей. Теперь кроссовер в комплектации Luxury с учетом этой скидки стоит 3 662 990 рублей. Автомобиль в версии Flagship доступен за 3 893 190 рублей, а в комплектации Flagship Sport – за 3 993 190 рублей.

Купеобразный кроссовер Knewstar 001 вышел на рынок РФ в сентябре 2024 года, заменив собой Geely Tugella, которая не отличается от него ничем, кроме логотипов и шильдиков.

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Knewstar 001
Knewstar 001

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Под капотом кроссовера 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 или 238 л.с., 8-ступенчатая АКП, привод полный. Уже в начальной комплектации у автомобиля есть 19-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаный салон, пакет теплых опций.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11016
12.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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