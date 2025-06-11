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Эти машины чаще других попадают в ДТП в России

Toyota Camry возглавила антирейтинг самых аварийных автомобилей России

Согласно исследованию «Ренессанс Страхования», среди самых аварийных моделей Toyota Camry, Exeed VX, Skoda Octavia. Из этих авто один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина. Далее следуют Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser и Omoda C5. Что касается этих моделей, то каждая третья машина раз в год становится участником аварии.

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Далее в списке расположились Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX.

Страховщики уточнили, что с января по май текущего года самой частой причиной ДТП стали камни, вылетающие из-под колес других автомобилей (29,3%). В топ-3 страховых случаев также вошли столкновение с другими автомобилями (27,6%) и наезды на предметы, животных и людей (18,9%).

Также среди частых причин ДТП указаны повреждения автомобилей на стоянках и столкновения с другим припаркованным транспортом.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 132
11.06.2025 
Фото:АГН «Москва»
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