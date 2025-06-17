Народный лифтбек против Лады и Москвича: Skoda порадовала ценником

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В России продают Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,2 млн рублей

На российский рынок вернулась Skoda Octavia в редком кузове А7, предлагая альтернативу китайским седанам и кроссоверам. Хотя пока выбор «европейки» ограничен всего двумя автомобилями, их цена от 2,25 млн рублей выглядит привлекательно на фоне конкурентов.

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Skoda Octavia
Skoda Octavia

Что интересно, речь идет о модели, снятой с производства для большинства рынков еще в 2020 году. Сейчас эти машины штучно импортируются из Китая, а раньше их собирали в Нижнем Новгороде.

Ценовое преимущество становится очевидным при сравнении: так, лифтбек Москвич 6 стартует от 2,53 млн рублей, а Lada Vesta SW Sportline – от 2,44 млн.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Первая из доступных Octavia (бежевого цвета) предлагается за 2 249 000 рублей с зимней резиной и полным пакетом документов.

Вторая, белая, оценивается в 2 520 000 рублей – в эту стоимость входит русифицированная мультимедиа, все уплаченные сборы и годовая гарантия.

Обе машины идентичны по оснащению: кожаная отделка салона, кондиционер, подогрев зеркал, 4 USB-порта, сенсорный экран и 16-дюймовые диски. Под капотом – 113-сильный бензиновый двигатель 1.5 л с 6-ступенчатым гидроавтоматом.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 16423
17.06.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10