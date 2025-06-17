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АВТОВАЗ снизит производственный план на 2025 год

Денис Мантуров подтвердил, что АВТОВАЗ собирается снизить производственный план

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил сокращение производственного плана АВТОВАЗа на 2025 год.

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Таким образом, на официальном уровне подтвердилась информация, появившаяся несколькими днями ранее – о снижении производственного плана на 20% сообщало региональное издание «Самарское обозрение». Напомним, в ноябре 2024 года совет директоров АВТОВАЗа утвердил план на следующий год, предусматривающий уровень 500 тысяч выпущенных машин, однако президент Соколов не исключал падение продаж новых авто в РФ на 21-30%.

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«Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, не зависимым от АВТОВАЗа, и точно не от их качества – связанным со снижением спроса», – рассказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

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Вице-премьер объяснил сокращение спроса, в том числе, выгодными ставками по депозитам: «Кому-то выгоднее сегодня подержать на 20%-ном депозите и подумать: давай этот год ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю».

В 2024 году АВТОВАЗ выпустил 525,5 тысячи автомобилей под брендом Lada. В результате намеченный советом директоров производственный план компании оказался перевыполнен на величину около 5% – заложенное в плане количество составляло 500 тысяч новых машин.

Источник: Интерфакс

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1492
17.06.2025 
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