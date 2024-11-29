Новые модели и двигатели: раскрыты планы АВТОВАЗа на 2025 год

Максим Соколов: в 2025 году АВТОВАЗ выпустит полмиллиона автомобилей

На недавней встрече с представителями дилерской сети Lada президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился планами предприятия на следующий год. По его словам, ключевым проектом будет запуск производства Lada Iskra, а одной из ближайших новинок станет Niva Sport. Также президент отметил, что и само семейство внедорожников получит важное обновление – более современный 1,8-литровым двигатель.

Напомним, по неофициальной информации, стандартные Niva Legend и Niva Travel получат 8-клапанный 90-сильный вариант двигателя 1.8 Evo от Весты, а Niva Sport будет комплектоваться 1,6-литровым 120-сильным мотором от Granta Sport.

Помимо этого, Соколов указал, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется показать модель 2026 года – кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta. Как ранее писал «За рулем», модель, изначально заявленная к производству на конец 2025-го, а затем перенесенная на начало 2026-го, должна получить усовершенствованные двигатели. Перспектива применения полного привода на платформе Весты пока не просматривается.

Президент АВТОВАЗа также сообщил, что производственный план на 2025 год составляет 500 тысяч автомобилей (кстати, на этот год у предприятия точно такой же план), а объем инвестиций в развитие достигнет 45 млрд рублей. Неделей ранее Соколов рассказал, что в будущем году продажи новых машин в России могут снизиться по отношению к текущему году на 21-30%.

Источник: АВТОВАЗ, ТАСС