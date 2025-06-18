Насколько реально возвращение Toyota и Hyundai в Россию

Мантуров: нет никакой информации о возвращении брендов Hyundai и Toyota в РФ

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что пока нет никакой информации о возвращении марок Hyundai и Toyota в Россию.

Он прибавил, что отношения с компаниями полностью прерваны в 2022 году.

«Я не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Я все-таки исхожу из официальных источников и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны», – сообщил Мантуров.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в России возобновили официальные продажи машин Toyota. Однако в дилерской сети сообщили, что информация не соответствует действительности, а поставки автомобилей осуществляются только по параимпорту.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.

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Источник: РБК