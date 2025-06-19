Новый кроссовер Lada вызвал интерес во всем мире: его оценили в США

Американские автолюбители сочли слишком высокой цену нового Lada Azimut

На ПМЭФ-2025 дебютировал новый российский кроссовер Lada Azimut. Этот автомобиль вызвал интерес у автолюбителей из США.

В комментариях к сообщению о новинке от Lada на автомобильных сайтах читатели отметили улучшенный экстерьер и современный интерьер.

«Форма выглядит довольно неплохо... Похоже, что дизайнерские инструменты действительно шагнули вперед», – написал пользователь Felipe Politano.

При этом американские автомобилисты выразили мнение, что при более низкой цене модель могла бы продаваться и в ЕС.

«Снизьте цену до 20 тысяч евро – и это победитель», – написал один из пользователей. Также пользователи отмечают, что пока неясно, как поведет себя электроника автомобиля.

Lada Azimut

Что касается критики, то юзеры указывали на устаревшую платформу, на тесное сотрудничество с Китаем, некоторые упомянули о самобытном дизайне Lada Niva. «Передний привод, максимум 150 л.с., китайская АКП и еще больше китайских опций внутри... Это не русская инженерная мысль, а просто ребрендинг старого Dacia Duster», – написал один из пользователей. Среди минусов пользователи назвали высокую для своих характеристик стоимость авто. Предварительно, Lada Azimut в максимальной комплектации будет стоить около 2,5 млн рублей ($32 тысячи).

В целом, положительные отзывы зарубежных автолюбителей получили экстерьер и общая идея автомобиля, а отрицательные связаны с технической начинкой, происхождением платформы и ценой новинки.

Lada Azimut

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Источник: 110km