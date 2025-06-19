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Путин назвал причину финансовых проблем Volkswagen и Porsche

Президент Путин: Автопром Германии страдает из-за отказа от российского газа

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что автомобильные компании Германии «погибают» из-за отказа страны от российских энергоресурсов.

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Российский лидер констатировал, что Германия отказалась покупать российский газ без рациональных причин.

«Почему? Нет, зачем? Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, сфера удобрений погибает. Ради чего? Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал Путин в ходе встречи с международными информагентствами.
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Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: сайт Кремля

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 134
19.06.2025 
Фото:Wikimedia
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