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Избыток запасов автомобилей у дилеров: как долго он сохранится

Глава АВТОВАЗа: Затоваренность складов с автомобилями сохранится до конца года

Избыток запасов машин у дилеров и у производителей сохранится до конца текущего года, рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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По его словам, сейчас уровень запасов авто на складах находится на той же самой абсолютной отметке в 500 тыс. штук. То есть запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени.

«Теперь уже можно уверенно сказать – как минимум до конца текущего, 2025 года», – отметил Соколов.

Ранее Соколов заявил, что АВТОВАЗ скорректирует производственный план на текущий год, в компании ожидают падения продаж на 20-25%, до 367,2 тыс. единиц.

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«Пока мы планируем сократить объемы производства чуть меньше, чем общий процент сокращения рынка. У нас падение рынка в целом на 30-35% всего по продажам легковых автомобилей», – сказал он.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 246
19.06.2025 
Фото:Depositphotos
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