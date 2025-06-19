Избыток запасов автомобилей у дилеров: как долго он сохранится
Глава АВТОВАЗа: Затоваренность складов с автомобилями сохранится до конца года
Избыток запасов машин у дилеров и у производителей сохранится до конца текущего года, рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
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По его словам, сейчас уровень запасов авто на складах находится на той же самой абсолютной отметке в 500 тыс. штук. То есть запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени.
«Теперь уже можно уверенно сказать – как минимум до конца текущего, 2025 года», – отметил Соколов.
Ранее Соколов заявил, что АВТОВАЗ скорректирует производственный план на текущий год, в компании ожидают падения продаж на 20-25%, до 367,2 тыс. единиц.
«Пока мы планируем сократить объемы производства чуть меньше, чем общий процент сокращения рынка. У нас падение рынка в целом на 30-35% всего по продажам легковых автомобилей», – сказал он.
Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.
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Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
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19.06.2025
Фото:Depositphotos
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