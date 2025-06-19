Мантуров оценил новый кроссовер АВТОВАЗа
Первый вице-премьер Мантуров назвал новый кроссовер Lada Azimut комфортным
Первый вице-премьер России Денис Мантуров побывал за рулем нового кроссовера Lada Azimut и рассказал о своих впечатлениях.
Он пояснил, что это уже предсерийный образец, который проходит процесс сертификации.
«Мне с моими габаритами очень комфортно. Комфортно для посадки. Регулируется и подкачка поясницы, и подголовник недалеко от головы. Ты сидишь влитой в сиденье», – заметил чиновник.
Lada Azimut
Накануне на ПМЭФ дебютировал кроссовер на собственной российской платформе Vesta. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что цена новинки будет доступной и ниже зарубежных аналогов.
Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.
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Источник: ТАСС
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19.06.2025
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