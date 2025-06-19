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Мантуров оценил новый кроссовер АВТОВАЗа

Первый вице-премьер Мантуров назвал новый кроссовер Lada Azimut комфортным

Первый вице-премьер России Денис Мантуров побывал за рулем нового кроссовера Lada Azimut и рассказал о своих впечатлениях.

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Он пояснил, что это уже предсерийный образец, который проходит процесс сертификации.

«Мне с моими габаритами очень комфортно. Комфортно для посадки. Регулируется и подкачка поясницы, и подголовник недалеко от головы. Ты сидишь влитой в сиденье», – заметил чиновник.
Lada Azimut
Lada Azimut
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Накануне на ПМЭФ дебютировал кроссовер на собственной российской платформе Vesta. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что цена новинки будет доступной и ниже зарубежных аналогов.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 550
19.06.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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