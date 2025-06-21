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Сильное падение продаж новых машин ожидает Россию

Алиханов: Продажи новых автомобилей в РФ в 2025 году снизятся на 30%

Минпромторг предполагает, что в сложившихся условиях на авторынке снижение продаж новых автомобилей всех сегментов удастся удержать в пределах 25-30% в годовом сравнении, до 1,3 млн единиц.

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Об этом рассказал глава министерства Антон Алиханов.

При реализации такого сценария целесообразным объемом производства в 2025 году представляется 700-800 тыс. автомобилей, сказал министр.

При этом пока отечественные автозаводы способны сохранять производственные объемы на уровне 2024 года, но планы могут измениться в зависимости от запросов рынка, отметил Алиханов.

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Он пояснил, что дорогие кредиты продолжают влиять на авторынок наряду с потребительскими ожиданиями, которые сейчас формируют отложенный спрос.

Также продолжается коррекция, связанная с тем, что прошлогодние итоги по продажам оказались заметно выше прогнозов.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 113
21.06.2025 
Фото:Depositphotos
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