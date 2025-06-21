#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Эти признаки подскажут, что мотор машины неисправен

Эксперт Ракитин назвал пять признаков поломки двигателя автомобиля

Некоторые признаки подскажут водителю, что в работе мотора автомобиля возникла неисправность, рассказал автоэксперт Максим Ракитин.

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

По его словам, любой подозрительный звук, который издает двигатель, – уже повод обратиться в сервис. Это могут быть щелчки, треск, пояснил специалист.

Он заметил, что металлический лязг из-под капота указывает на серьезную поломку двигателя. Потеря мощности, тяги и нестабильный холостой ход также указывают на неисправности мотора.

Также о поломке мотора могут говорить и некоторые необычные запахи, например сгоревшего масла или бензина.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Лента.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2354
21.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0