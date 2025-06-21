Эти признаки подскажут, что мотор машины неисправен

Эксперт Ракитин назвал пять признаков поломки двигателя автомобиля

Некоторые признаки подскажут водителю, что в работе мотора автомобиля возникла неисправность, рассказал автоэксперт Максим Ракитин.

По его словам, любой подозрительный звук, который издает двигатель, – уже повод обратиться в сервис. Это могут быть щелчки, треск, пояснил специалист.

Он заметил, что металлический лязг из-под капота указывает на серьезную поломку двигателя. Потеря мощности, тяги и нестабильный холостой ход также указывают на неисправности мотора.

Также о поломке мотора могут говорить и некоторые необычные запахи, например сгоревшего масла или бензина.

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Источник: «Лента.ру»