Скидки в 50% стоимости: глава АВТОВАЗа рассказал о ценовой войне с китайцами

Соколов: скидки на товары китайского автопрома мешают российским производителям

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что скидки на товары китайского автопрома сильно мешают российским производителям.

Он отметил, что скидка почти в половину стоимости является демпингом, который нужно жестко ограничивать.

«Очень были бы целесообразны решения, которые бы жестко ограничили демпинг. Потому что когда скидки составляют не 5—10—15—20% от стоимости автомобиля, а чуть ли не половину его стоимости, конечно, то это уже не скидки, это классический демпинг, который может идентифицироваться соответствующими органами», – заявил Соколов.

При этом он отметил, что АВТОВАЗ отвечает на это своей работой, качеством своей продукции и ценовой политикой.

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.

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Источник: НТВ