#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Скидки в 50% стоимости: глава АВТОВАЗа рассказал о ценовой войне с китайцами

Соколов: скидки на товары китайского автопрома мешают российским производителям

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что скидки на товары китайского автопрома сильно мешают российским производителям.

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

Он отметил, что скидка почти в половину стоимости является демпингом, который нужно жестко ограничивать.

«Очень были бы целесообразны решения, которые бы жестко ограничили демпинг. Потому что когда скидки составляют не 5—10—15—20% от стоимости автомобиля, а чуть ли не половину его стоимости, конечно, то это уже не скидки, это классический демпинг, который может идентифицироваться соответствующими органами», – заявил Соколов.

При этом он отметил, что АВТОВАЗ отвечает на это своей работой, качеством своей продукции и ценовой политикой.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: НТВ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 338
20.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0