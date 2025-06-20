Скидки в 50% стоимости: глава АВТОВАЗа рассказал о ценовой войне с китайцами
Соколов: скидки на товары китайского автопрома мешают российским производителям
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что скидки на товары китайского автопрома сильно мешают российским производителям.
Он отметил, что скидка почти в половину стоимости является демпингом, который нужно жестко ограничивать.
«Очень были бы целесообразны решения, которые бы жестко ограничили демпинг. Потому что когда скидки составляют не 5—10—15—20% от стоимости автомобиля, а чуть ли не половину его стоимости, конечно, то это уже не скидки, это классический демпинг, который может идентифицироваться соответствующими органами», – заявил Соколов.
При этом он отметил, что АВТОВАЗ отвечает на это своей работой, качеством своей продукции и ценовой политикой.
Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: НТВ
Фото:АВТОВАЗ
338
20.06.2025
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0