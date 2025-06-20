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Перекрытия на ЗСД могут продлиться в дни проведения ПМЭФ

В Петербурге перекрытия движения на ЗСД возможны до 23 июня

Западный скоростной диаметр Петербурга является важным объектом инфраструктуры ПМЭФ, по этой дороге передвигается транспорт участников форума, поэтому перекрытия возможны в любое время.

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Изменения в дорожной обстановке на ЗСД возможны вплоть до 23 июня. Профильные ведомства могут ненадолго перекрывать участки магистрали в связи с передвижениями участников ПМЭФ и спецтранспорта.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с запасом времени, а также следить за дорожной обстановкой по навигационным сервисам и табло переменной информации на ЗСД.

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Источник: пресс-служба «Магистрали Северной столицы»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 114
20.06.2025 
Фото:Wikimedia
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