До 2,5 млн: японский кроссовер с простым мотором и автоматом привезли в Россию
Компактный кроссовер Honda XR-V сейчас доступен в России по цене от 2 200 000 рублей. За столько автомобиль можно заказать во Владивостоке.
Местный продавец предлагает паркетник в комплектации Passionate Edition (комбинированный салон, кондиционер, мультируль, электронный стояночный тормоз). Уточняется, что в эту сумму входит утильсбор, таможенные пошлины, СБКТС и ЭПТС.
В Москве кроссовер в версии Thermal Edition можно заказать за 2,35 млн, а за 2,4 млн рублей во Владивостоке доступна версия с кожаным черно-оранжевым салоном и полнофункциональным рулём.
За 2 799 000 рублей новый кроссовер в богатой комплектации с льготным утильсбором из наличия продают в Хабаровске. В Москве XR-V Love Edition (кожаный салон, цифровая приборная панель) продается из наличия за 3,55 млн рублей с оплаченным коммерческим утильсбором и действующим ЭПТС.
Под капотом всех этих Honda XR-V 1,5-литровый атмосферник мощностью 124 л.с., вариатор, привод передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.
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Источник: «Автоновости дня»