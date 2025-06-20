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Японский автогигант отзывает более четверти миллиона машин: названы причины

Honda отзовет свыше 259 тыс. автомобилей из-за неисправности педали тормоза

Компания Honda отзывает 259 033 автомобиля в США из-за неисправности педали тормоза.

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Суть неисправности в том, что педаль может смещаться и затруднять торможение, повышая риск ДТП или травм, сообщили в Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Под отзыв попадут автомобили Acura TLX 2021-2025 г. в., Acura MDX 2023-2025 г. в. и Honda Pilot 2023-2025 г. в.

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.

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Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 166
20.06.2025 
Фото:Unsplash
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