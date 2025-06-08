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Надежный японский семейный минивэн дешевле 2 миллионов? Есть такой!

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны минивэна Honda Stepwgn

Российский рынок семейных минивэнов пребывает в достаточно печальном состоянии. Новых автомобилей помимо Ларгуса не найти. Китайские новые минивэны, конечно, привозят, но это навороченные экземпляры по огромной цене.

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В таком случае на помощь приходит вторичный рынок. Здесь вполне можно найти доступный минивэн по цене до 2 миллионов рублей. О том, как не ошибиться с выбором, рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, представив несколько вариантов, среди которых выделим японский добротный минивэн Honda Stepwgn. Эксперт подробно описал все его плюсы и минусы.

Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Поступает из Японии и только с правым рулем. Но это самый массовый минивэн-иномарка в России, и распространен везде. Очень надежный, комфортный и качественный.

Привод передний или полный. Восемь мест дает схема 2+3+3, где задние ряды не вполне полноценные. Багажник в любом случае символический. Половина машин пятого поколения (с 2015 года) – дешевле 2 млн рублей, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км. Причина сдержанных цен, видимо, в вариаторе: многие владельцы пытаются сбыть Stepwgn, не дожидаясь его поломок.

Турбомотор L15B 1.5 (150 л.с.) с непосредственным впрыском служит до 300 тысяч км. О вариаторе M9DA мало что известно, но, каким бы надежным он ни был, на половине машин в районе 150 тысяч км неизбежен капремонт.

Гибрид с атмосферником и без сложной трансмиссии появился только в 2017 году и намного дороже.

Жалоб на коррозию и какие-либо внезапные поломки очень мало. Основная сложность – поиск расходников.

О том, какие еще добротные семейные минивэны с пробегом представлены на российском авторынке, можете узнать в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 40246
08.06.2025 
Фото:Honda
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