Автомобильный транзит через Киргизию – какие к нам везут автомобили

Кыргызстан стал вторым по значимости каналом ввоза новых легковых авто в РФ

За первые пять месяцев 2025 года Киргизия стала вторым по значимости каналом импорта новых легковых автомобилей в Россию, обеспечив чуть менее 8% от общего объема поставок. Лидером остается Китай с долей в 77,6%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года транзит через Кыргызстан сократился почти в шесть раз: за январь – май в Россию было ввезено всего 9,4 тыс. новых автомобилей против 53,4 тыс. годом ранее, что отражает существенную перестройку логистических потоков.

Структура ввозимых марок демонстрирует преобладание азиатских производителей. Почти четверть поставок (25,1%) пришлась на Toyota, за ней следуют Geely (17,8%) и BMW (12,7%). Замыкают топ-5 Volkswagen (7,7%) и Kia (5,6%).

Отметим, что 84% всех новых автомобилей, пересекших российскую границу через Кыргызстан, фактически произведены в Китае, несмотря на европейские и корейские бренды. Это объясняется глобализацией производственных цепочек: китайские заводы выпускают машины под международными марками для мирового рынка.

Динамика сокращения транзита связана с ужесточением таможенного регулирования в ЕАЭС, включая новые экологические требования (запрет на ввоз авто ниже класса Евро-5) и рост утилизационных сборов.

Кроме того, с апреля 2024 года полностью прекращен ввоз электромобилей и гибридов, растаможенных в странах ЕАЭС, что также повлияло на объемы ввоза.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram