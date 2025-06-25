Паркетник Honda продают дешевле «китайцев», даже с демпинговыми скидками

В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,5 млн рублей

До России с помощью параимпорта добрался новый мини-паркетник Honda WR-V стоимостью от 1 460 000 рублей. Это делает модель дешевле многих конкурентов, включая китайские аналоги, даже с учетом их скидок.

Honda WR-V

Для сравнения: базовая версия кроссовера Москвич 3 (2025 г.в.) с механической коробкой стоит от 1 765 000 рублей, а топовая – почти 2 млн рублей. Даже седан Lada Vesta в простой комплектации Comfort с вариатором дороже WR-V – от 1 575 000 рублей.

Важно отметить, что доступная за 1,46 млн рублей Honda WR-V имеет правый руль. При этом автомобиль в достойном оснащении: кожаный мультируль, климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и светодиодная оптика. Салон отделан тканью и эко-кожей.

Цены на WR-V в других городах выше. Например, в Севастополе и Благовещенске – от 1,8 млн рублей, в Находке и Якутске – от 2 млн рублей, а в Новосибирске и Томске – от 2,2 млн рублей.

Автомобили в наличии тоже есть: в Барнауле они стоят от 2,1 млн рублей, в Ангарске – 2,365 млн рублей (максимальная комплектация), а в Чите и Старом Осколе – около 2,4 млн рублей.

Все Honda WR-V оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором (121 л.с.), вариатором и передним приводом.

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Источник: «Автоновости дня»