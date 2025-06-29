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Названы самые популярные в России летние шины

Три российских шинных бренда замкнули Топ-10 популярных летних шин

Российские шинные марки KAMA, Cordiant и Viatti оказались, соответственно, на восьмом, девятом и десятом местах в рейтинге популярности производителей, выпускающих летние шины.

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Такие данные получены в ходе онлайн-опроса, который провело аналитическое агентство «Автостат» среди более чем 3 тысяч российских водителей, эксплуатирующих автомобили 2025 года выпуска и более возрастные. Участникам были предложены различные варианты, среди которых можно было выбрать несколько. В итоге бренд KAMA набрал 16,6%, Cordiant – 16,1% а Viatti – 10,1%.

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Еще один ныне российский бренд Ikon Tyres оказался за пределами десятки, набрав 9,3%. Напомним, в недавнем прошлом это финский Nokian Tyres.

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А кто выше? Места с седьмого по пятое заняли южнокорейский Hankook (18,4%), американский Goodyear (18,6%) и немецкий Continental (19,4%). На позициях с четвертой по вторую расположились Pirelli (Италия), Bridgestone (Япония) и Michelin (Франция). Причем эти бренды уступили лидеру совсем немного – результаты в ТОП-5 очень близкие. Ну а на вершине – японская Yokohama с результатом 25,5%, то есть ее назвал каждый четвертый опрошенный.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
29.06.2025 
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