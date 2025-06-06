В России создали новые зимние шины – вот что известно

Бренд Ikon представил премиальные шины Autograph Ice 10 и Autograph Snow 5

Шинный завод Ikon Tyres во Всеволожске отметил свое 20-летие (6 июня 2005 года были выпущены первые шины Nokian) и представил две новые модели зимних шин – шипованные Ikon Autograph Ice 10 и фрикционные Ikon Autograph Snow 5.

Они дополнили ряд Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3, таким образом восстановив премиальный модельный ряд в прежнем, докризисном объеме. Обе модели – полностью новая разработка. Это позволяет заводчанам говорить, что теперь предприятие выпускает не только «финское наследие», но и свой продукт. При разработке ставилась цель превзойти конкурентов, одноклассников, предшественников – в частности, зимние Michelin и Nokian. Ниже приводим краткую информацию производителя по обеим моделям.

Ikon Autograph Ice 10/ Ikon Autograph Ice 10 SUV

Технология двойной ошиповки DoubleBite с инновационной формой сердечника обеспечивает уверенное сцепление на зимних дорогах.

Резиновая смесь GC Mix сохраняет эластичность и высокие показатели сцепления в увеличенном на 25% диапазоне температур.

Усиленная фиксация шипов в протекторе и двойной слой текстильного корда увеличивают износостойкость и период эксплуатации шины.

Современные дизайн-решения в рисунке протектора призваны обеспечить курсовую устойчивость в сочетании с надежным сцеплением даже в сложных погодных условиях.

Ikon Autograph Snow 5 / Ikon Autograph Snow 5 SUV

Сбалансированные характеристики управляемости на различных типах зимних покрытий за счет продуманного рисунка протектора.

Сохранение эксплуатационных характеристик в широком диапазоне температур – от глубокого минуса до около плюсовых температур.

Эластичная резиновая смесь и продольное ребро протектора способствует снижению вибраций в салоне автомобиля в процессе движения.

В компании отмечают, что резиновая смесь обеих моделей содержит больше возобновляемых видов сырья, снижая воздействие на окружающую среду. Под тесты было создано несколько десятков прототипов с разными техническими решениями по смесям, шипам и корду. На испытаниях финальных образцов на автодроме «Игора Драйв» обе модели по некоторым характеристикам превзошли аналоги на 10-20%. Показатели по шуму остались примерно на уровне собственных предыдущих моделей и моделей конкурентов.

Autograph Snow 5 и Ikon Autograph Ice 10 были разработаны всего за два года, что меркам отрасли считается очень небольшим сроком. Обе модели представлены в 104 типоразмерах с посадочным диаметром от R16 до R22.

Еще пара интересных цифр: у шипованной Autograph Ice 10 размером 205 55 R16 количество шипов составляет 220, и в любом типоразмере число шипов превышает 200. Как все это ведет себя не снегу и льду, можно будет почувствовать совсем скоро: большинство типоразмеров будут доступны на рынке уже с сентября, остальные подъедут до конца года. Ориентир по цене тут такой: берем прайсы предыдущих моделей (они тоже остаются в продаже) Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3 – и накидываем 10-15%.