245-сильный кроссовер с автоматом Aisin подешевел на несколко сотен тысяч рублей

В России кроссовер и лифтбек Bestune подешевели на 150-350 тыс. рублей

Бренд Bestune повысил прямые скидки на флагманский кроссовер Т90 и новый лифтбек В70. Цены на эти модели не менялись.

Во всех версиях Bestune B70 прямая выгода выросла на 150 тысяч рублей и достигла 200 тысяч. В рамках программы «Прямая скидка» стоимость модели составляет 2 299 990-3 049 990 рублей.

Дисконт на кроссовер Bestune T90 с мотором 1,5 л увеличился на 250 тысяч рублей и составляет 300 тысяч. Версия с 2-литровым мотором подешевела еще на 350 тысяч, и скидка сейчас составляет 400 тысяч рублей. С учетом программы «Прямая скидка» модель 2024 года доступна по цене от 2 479 990 до 3 319 990 рублей, а модель этого года стоит от 3 129 990 рублей до 3 419 990 рублей в зависимости от комплектации.

Bestune T90

В базовых версиях Bestune Т90 оснащен 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом. В версиях подороже под капотом этого авто 2,0-литровый 245-сильный двигатель и АКП Aisin.

Bestune B70

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Источник: Quto