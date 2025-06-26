Изменились цены на самый продаваемый в России пикап

Компания JAC объявила стоимость флагманского пикапа T9 2025 года

Бренд JAC объявил цену на пикап T9 2025 г. в. в России. Он на 50 тыс. рублей дороже по сравнению с моделью 2024 года.

Рекомендованная максимальная цена перепродажи пикапа составляет сейчас 3 599 000 рублей. При этом для модели 2024 года доступна разовая скидка в 100 тыс. рублей, что делает её на 150 тыс. рублей дешевле новинки.

JAC T9 дебютировал в России весной 2024 года, он остается самым крупным пикапом бренда. Его размеры 5330*1965*1880 мм при колесной базе 3110 мм. В единственную комплектацию Explore входит люк, эко-кожаный салон, 10,4-дюймовый мультимедийный экран, климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, камера 360° и полный набор подушек безопасности.

JAC T9

Под капотом JAC T9 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. (390 Нм) и 8-ступенчатая АКП Hyundai A8R50. Привод – подключаемый полный с двухступенчатой раздаточной коробкой.

По данным «Автостат Инфо», в феврале 2025 года JAC T9 стал самым продаваемым пикапом в России.

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JAC T9

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Источник: «Автоновости дня»